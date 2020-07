Erling Haaland is een kapoen: supertalent deelt ‘angstaanjagende’ foto met kettingzaag en wordt dan uit nachtclub gegooid

Borussia Dortmund kon dit seizoen in de Bundesliga alweer niet op tegen Bayern München. En dat ondanks de exploten van Erling Braut Haaland. De 19-jarige spits is nu dus aan vakantie toe, maar daarbij liep het donderdagnacht mis.

Haaland speelde een wonderseizoen. De Noor scoorde liefst 44 doelpunten in 40 wedstrijden voor RB Salzburg en Borussia Dortmund, waaronder tien in de Champions League. En hij maakte zijn debuut voor de nationale ploeg. Aan de zijde van Axel Witsel en Thorgan Hazard kwam Haaland echter 13 punten tekort voor de titel in Duitsland.

Het supertalent besloot dan maar om van zijn vakantie te gaan genieten. En in Noorwegen is dat nog net wat anders dan bij ons. Haaland deelde namelijk een ‘angstaanjagende’ foto waarbij hij een kettingzaag vast heeft en net een boom lijkt te hebben omver gezaagd.

Haaland besloot vervolgens naar een nachtclub te gaan, maar dat plan liep niet zoals hij gehoopt of verwacht had. Uit beelden op sociale media blijkt dat de spits hardhandig op straat werd gegooid door een buitenwipper. Tot frustratie van de Noorse tiener. Waarom, dat is voorlopig een raadsel.