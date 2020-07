Resumé du match. #RSCA - STVV 2-0 / 1-0 ???



Highlights: de acties (en panna) van Jeremy, Vlap tegen de lat, le but de la tête de Vincent, les sauvetages d'Hendrik et Timon, le but refusé de Zulj, de kopbal tegen de paal van Elias en Taki’s eerste goal. pic.twitter.com/VoX8y8Rph6