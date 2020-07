Londen voorziet bijna 800 miljoen voor grenscontroles na Brexit

Groot-Brittannië is van plan 705 miljoen pond (790 miljoen euro) vrij te maken om, tegen eind dit jaar als de Brexit werkelijkheid wordt, grensposten op te richten. Dat heeft de Britse regering zondag aangekondigd. Er komen nieuwe infrastructuur, douanetechnologie en jobs “om ervoor te zorgen dat onze grenzen klaar zijn voor volledige onafhankelijkheid”, aldus Brexitminister Michael Gove in The Telegraph, die de Brexit “een beetje zoals verhuizen” noemt.

De nieuwe grenzen moeten klaar zijn “wanneer Groot-Brittannië weer de controle krijgt op 1 januari 2021”, aldus Gove.

Weinig vooruitgang

Groot-Brittannië stapte formeel op uit de Europese Unie op 31 januari, nadat een nipte meerderheid in het referendum van 2016 voor de Brexit stemde. Momenteel loopt een elf maanden durende overgangsperiode, maar in die periode is nog maar weinig vooruitgang geboekt in de verdere onderhandelingen tussen Brussel en Londen. Gove en premier Boris Johnson blijven, ondanks de coronacrisis en dat gebrek aan vooruitgang, volhouden dat die overgangsperiode niet verlengd zal worden.

In The Telegraph beklemtoonde Gove zondag nog maar eens dat de Britse regering niet bang is de EU zonder handelsakkoord te verlaten. “We voeren de onderhandelingen natuurlijk op het scherp van de snee, om de best mogelijke handelsrelatie met onze EU-buren te krijgen. Maar we zullen niet toegeven op de essentiële principes waarvoor ons land gekozen heeft toen we ervoor kozen op te stappen.”