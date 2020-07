Na de grote misser, de ultieme domper: Antoine Griezmann mist de rest van het seizoen bij FC Barcelona

Antoine Griezmann heeft zaterdag een blessure aan de quadriceps van zijn rechterbeen opgelopen tijdens de wedstrijd bij Valladolid. Dat bleek zondag uit het medisch onderzoek, zo meldt de Catalaanse club. Hij mist waarschijnlijk de rest van het seizoen

De Franse aanvaller werd tijdens de rust naar de kant gehaald, Luis Suárez kwam in zijn plaats. “Hij werd vervangen omdat hij last had. Hij vroeg om de wissel”, verklaarde Barcelona-coach Quique Setién na afloop van de wedstrijd.

Griezmann dreigt de twee laatste competitiewedstrijden van dit seizoen te missen. De aanvaller, die vorige zomer voor 120 miljoen euro overkwam van Atlético Madrid, beleeft een moeilijk seizoen. Daarin kon hij tot dusver 15 keer scoren in 46 wedstrijden.

Na 36 speeldagen staat Barça op de tweede plaats, op één punt van koploper Real Madrid. Het team van Thibaut Courtois en Eden Hazard heeft wel een wedstrijd minder gespeeld, maandag werkt De Koninklijke nog een uitduel af tegen Granada.