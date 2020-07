Georges-Louis Bouchez (MR) niet onder de indruk van uithaal Bart De Wever over abortuswet: “Nu is het moment om te stemmen”

Georges-Louis Bouchez (MR) houdt vast aan de stemming in de Kamer over een versoepeling van de abortuswet ondanks de uithaal van Bart De Wever. Die laatste had zich in een interview met VRT NWS uitgesproken tegen de versoepeling en noemde het zelfs een breekpunt voor de federale regeringsvorming. “Het is nochtans nu het moment om te stemmen”, zegt daarover Bouchez in een interview met RTBF.

Bouchez is allerminst onder de indruk van de uithaal van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Die laatste had zich in een interview met VRT NWS uitdrukkelijk verzet tegen de stemming. “De partijen die voor een versoepeling gaan stemmen, moeten niet op ons rekenen als het gaat om het vormen van een federale regering.” Hiermee sluit de N-VA zich aan bij CD&V, die zich eerder al negatief uitte over een versoepeling van de abortuswet.

Maar voor Bouchez kan de stemming gewoon plaatsvinden. “We hebben een parlementair proces van meer dan een jaar achter de rug”, zegt Bouchez. “We hebben de wet al drie keer naar de Raad van State gestuurd, we hebben twee debatten in de Kamercommissie gevoerd en nog eens twee in de plenaire vergadering. Nu is het moment gekomen om te stemmen.”

Als die versoepeling er komt, zou abortus mogelijk zijn tot 18 weken in de zwangerschap. Vandaag is dat 12 weken. Ook de bedenktijd zou verkort worden van zes naar twee dagen. Al laatste wordt abortus volledig uit de strafwet gehaald.