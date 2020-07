Oorzaak brand Schutterstoren nog onbekend, voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet

Wetteren - In Wetteren heeft zaterdag het beschermde monument De Oude Schutterstoren, aan het Stationsplein, vuur gevat. Het parket stelde een branddeskundige aan, maar een oorzaak werd voorlopig niet gevonden. Asbest en de instabiliteit van de toren bemoeilijken het onderzoek.

De Oude Schutterstoren is een beschermd monument in de buurt van het station van Wetteren. Zaterdag ontstond er brand in de oude toren. De brandweer kwam ter plaatse en de politie sloot meteen het Stationsplein af. Er vielen geen slachtoffers. Na de brand werd de aanwezigheid van asbest in de toren vastgesteld. Het asbest op het openbaar domein werd zaterdag al opgeruimd door een gespecialiseerde firma. Alleen 12 bewoners van op het Stationsplein konden zaterdagavond nog niet terugkeren naar hun woonst.

Door de wind vielen partikels op omliggende gebouwen, waardoor een tweede gebouw vuur vatte, dat evenwel snel kon geblust worden. Ook twee horecazaken raakten zeer zwaar beschadigd. Het onderzoek van de branddeskundige naar de oorzaak van de brand is grotendeels afgerond. “Het onderzoek wordt momenteel belemmerd door enerzijds de hoge aanwezigheid van asbest en anderzijds door de instabiliteit van de toren”, zegt de woordvoerster van het Oost-Vlaamse parket. “Uit de eerste bevindingen blijkt dat er voorlopig geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet.” De plaats werd intussen vrijgegeven, maar het opsporingsonderzoek naar de oorzaak van de brand gaat wel verder.