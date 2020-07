Persoon geëvacueerd bij uitslaande woningbrand in Ieper

Ieper - Zondagmiddag heeft er een uitslaande brand gewoed in een woning in de Haiglaan in Ieper. Daarbij moest één persoon worden geëvacueerd. Dat meldt brandweer Westhoek. Drie andere personen raakten eigenhandig uit de woning. De vier personen werden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Omstreeks 12.50 uur werd brandweer Westhoek opgeroepen voor een uitslaande woningbrand in de Haiglaan in Ieper. Bij aankomst van de brandweer waren al drie personen zelf uit de woning geraakt. Een vierde persoon moest met de ladderwagen worden geëvacueerd. De brand was snel onder controle maar de woning liep ernstige brand-, rook- en waterschade op. De 4 personen, waarvan 1 persoon met lichte brandwonden, werden afgevoerd met de ambulance naar het ziekenhuis. De Haiglaan bleef tijdens de interventie afgesloten voor alle verkeer. Volgens het parket van West-Vlaanderen gaat het om een accidentele brand.