Crystal Palace-aanvaller slachtoffer van racisme op sociale media

Aston Villa werkt samen met de politie om de identiteit van de supporter te achterhalen die racistische berichten stuurde naar Crystal Palace-aanvaller Wilfried Zaha. De persoon in kwestie mag zich verwachten aan een levenslange schorsing, aldus AVFC.

Aston Villa en Crystal Palace staan zondagnamiddag tegenover elkaar op de 35e speeldag in de Premier League.

Zaha postte zondag op Twitter drie screenshots met racistische berichten afkomstig van een Instagramaccount van een Villa-fan.

“We betreuren de walgelijke racistische berichten die naar Wilfried Zaha werden gestuurd”, zo klinkt het op het Twitteraccount van Aston Villa. “We veroordelen alle vormen van rassendiscriminatie en steunen Crystal Palace. We werken samen met de politie in het onderzoek naar deze zeer ernstige zaak. Wanneer de boosdoener geïdentificeerd is, zal Aston Villa een levenslange schorsing opleggen.”

Alle Premier League-wedstrijden sinds de hervatting van het seizoen vorige maand beginnen met een gebaar tegen racisme, waarbij de spelers, de staf en de refs op één knie gaan zitten.