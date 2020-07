Poetsvrouw en kassierster krijgen Vlaams ereteken voor inzet tijdens lockdown: “Ze hadden de mannen van de vuilniskar en post ook één mogen geven”

Choreograaf Ish Ait Hamou kreeg zaterdag een ereteken op de Vlaamse feestdag, onder anderen. Maar ook een poetsvrouw en een kassierster, twee ‘gewone Vlamingen’, werden in de bloemetjes gezet. “Als huldebetoon aan allen die vaak hun gezondheid op het spel hebben gezet om onze samenleving in het heetst van de coronastrijd draaiende te houden”, aldus Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap is een hulde aan mensen of organisaties die zich op een bijzondere manier hebben ingespannen voor de samenleving. Hartspecialist Pedro Brugada kreeg er in het verleden ...