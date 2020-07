Supportersfederatie Waasland-Beveren hekelt bestuur in open brief: “Hoeveel kan je als supporter in een decennium te verduren krijgen?”

In een open brief aan het clubbestuur uit Supportersfederatie Waasland-Beveren vzw zijn kritiek op de aanpak van de laatste jaren. Onder meer het sportieve en commerciële beleid worden op de korrel genomen. “De voorb?e seizoenen z?n onze supporters telkens eersteklassewaardig geweest. Het sportieve beleid was dat niet.”

De supportersfederatie veroordeelt onder andere de reputatie van club met het grootste aantal huurlingen in de Jupiler Pro League. “Bouwen aan de toekomst is een hele opdracht wanneer je weet dat je p?lers aan het einde van het seizoen opnieuw naar hun moederclub vertrekken. Op die manier ging het een aantal voetbaljaren verder, maar in een recent verleden werd er werk gemaakt van een visie: jong en Belgisch.”

Ook het komen en gaan van trainers in de voorbije jaren wordt gehekeld. “Helaas werd er naast jong en Belgisch geen ervaring in huis gehaald en werd het trainerskerkhof alleen maar groter. We wensen onze nieuwe coach, Nicky Hayen, niet hetzelfde lot toe als z?n collega-coaches die hem voorgingen.” Indien Hayen een competititieve kern ter beschikking krijgt, moet hij volgend seizoen - zij het in 1A of 1B - een mooi resultaat kunnen neerzetten, aldus de supportersfederatie.

“Moegetergde Beverensupporter”

Ook het faillissement en de naamswijziging van de club zijn nog steeds niet verteerd. Ze helpen de “moegetergde Beverensupporter” niet om in zijn favoriete stadion de vreugde van weleer te beleven. De sportieve malaise van de voorbije jaren wordt bijzonder scherp onder woorden gebracht: “zielloos voetbal met zoveel verliespart?en en tegendoelpunten dat zelfs de winnaar van de jaarl?kse wiskunde olympiade de tel zou kw?traken”.

Ten slotte viseert de supportersfederatie ook het commerciële beleid. De marketingcampagne rond de abonnementenverkoop stelt niets voor, er wordt amper of helemaal niet gecommuniceerd over de aanpak van het komende seizoen en voor het derde seizoen op rij werd er niet tijdig een hoofdsponsor gevonden.

Lees hier de hele open brief:

Geachte aandeelhouders,Beste bestuursleden,

Door een samenloop van omstandigheden bevindt onze club zich in een oncomfortabele situatie. Clubadvocaat, Tom Rombouts, leverde de laatste weken sterk juridisch werk af en kaartte terecht de wanpraktr?ken in het huidige voetballandschap aan. We plaatsen hierb? toch een kleine kanttekening. Het besturen van een professionele voetbalclub houdt natuurl?k veel meer in dan enkel het juridische aspect.

De voorb?e seizoenen z?n onze supporters telkens eersteklassewaardig geweest. Het sportieve beleid was dat niet. De heropstanding van onze club, volgende op een p?nl?ke periode én onder een andere naam, ging gepaard met de reputatie van de ploeg met het grootste aantal huurlingen van de Jupiler Pro League. Bouwen aan de toekomst is een hele opdracht wanneer je weet dat je p?lers aan het einde van het seizoen opnieuw naar hun moederclub vertrekken. Op die manier ging het een aantal voetbaljaren verder, maar in een recent verleden werd er werk gemaakt van een visie: jong en Belgisch.

Dat kunnen we in het hedendaagse professionele voetbal alleen maar toejuichen. Helaas werd er naast jong en Belgisch geen ervaring in huis gehaald en werd het trainerskerkhof alleen maar groter. We wensen onze nieuwe coach, Nicky Hayen, niet hetzelfde lot toe als z?n collega-coaches die hem voorgingen. We geloven dat - indien h? een competitieve kern ter beschikking kr?gt - we kunnen enmoetenmeespelenvoordetitelineenreeksdienooiteenschoonheidspr?szalwinnen,1B, of een mooie plaats kunnen behalen bovenaan de 2de kolom in 1A.

Resultaten op het veld kunnen ervoor zorgen dat de moegetergde Beverensupporter opnieuw z?n hart kan ophalen en de vreugde van weleer kan beleven in z?n of haar favoriete stadion. We gebruiken bewust het woord ‘moegetergd’, want hoeveel kan je als supporter in een decennium te verduren kr?gen? Het faillissement van je favoriete club, een naamsw?ziging waarb? na 10 jaar nog steeds niemand weet of het nu Waasland of Beveren is die op de Freethiel speelt (Nee, dat koppelteken zorgt niet voor verbinding) en - buiten een korte piek - niets anders dan zielloos voetbal met zoveel verliespart?en en tegendoelpunten dat zelfs de winnaar van de jaarl?kse wiskunde olympiade de tel zou kw?traken. Als professionele voetbalclub is het zaak om te bl?ven evolueren op vlak van sportieve werking, infrastructuur, maar zeker ook op extra-sportief vlak.

De aangekondigde ‘marketingcampagne’ rond de abonnementenverkoop bl?kt inhoudel?k niets meer te z?n dan wat filmpjes en Facebookposts. Na twee rotslechte seizoenen en een dalende ticket- en abonnementenverkoop is er een duidel?ke nood aan een degel?k uitgewerkt plan. Overtuig je supporters om (opnieuw) naar de Freethiel te komen,straal passie en str?d uit én laat zien dat je er als club wil staan. En ook nog,wees ambitieus! Daarnaast wordt er amper of zelfs helemaal niet gecommuniceerd over het plan van aanpak voor het komende seizoen. Onze supporters kr?gen geen informatie en dus ook geen hoop op beterschap. Waarom zouden ze in godsnaam een abonnement kopen als de club geen moer om hen geeft? Dat laten jullie, als bestuursleden, althans zo uitsch?nen. Ook commercieel l?ken we dit seizoen op een ramp af te stevenen want voor het 3de seizoen op r? wordt er niet t?dig een hoofdsponsor gevonden. No money, no honey. En dus heeft dit ook een impact op eventuele transfers, sportieve resultaten, de bouw van een nieuwe tribune, de trouw van onze supporters en het imago van de club. Een vicieuze cirkel waarin we al langer dan ons lief is vertoeven.

We dringen dan ook aan op een overleg en een sterk communicatie- en actieplan van uit de club. Een plan dat uiteraard in prakt?k zal worden omgezet!

Het bestuur van Supportersfederatie Waasland-Beveren vzw