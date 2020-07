Klopjacht op Poolse oud-militair die zich met poema verschanst in bos: “Dit is geen speelgoed”

De Poolse autoriteiten hebben de jacht geopend op een oud-militair die met zijn poema op de vlucht is. Een rechtbank had de man bevolen om het dier over te dragen aan een dierentuin, maar dat weigert hij.

De politie heeft zo’n 200 agenten ingezet om de man en zijn grote kat te zoeken. "Dit is geen schattig speelgoed. Het is een van de gevaarlijkste dieren ter wereld”, aldus het hoofd van de dierentuin van Poznań waar het dier onderdak moest krijgen.

De oud-militair en zijn poema. Hij noemde het dier Nubia. Foto: RR.

Het is in Polen niet toegestaan om grote exotische katten te houden. Medewerkers van de dierentuin gingen vrijdag naar het huis van de ex-militair om het dier in beslag te nemen. Ze zouden daar zijn bedreigd met een mes, waarna de man zijn poema een leiband omdeed en op de vlucht sloeg.

De man zou het dier zes jaar geleden hebben gekocht in Tsjechië. Getuigen vertelden volgens Poolse media dat de ex-militair de poema omschreef als zijn kind, dat hij heeft opgevoed en nooit zal afstaan.

De politie wil niet in detail treden over de klopjacht. Een woordvoerder bevestigde alleen dat de operatie nog gaande is.

Sommige mensen hebben medelijden met de voortvluchtige oorlogsveteraan. "De liefde voor het dier en een harteloze uitspraak van de rechtbank dwongen hem te vluchten. Hij verstopt zich in het bos”, schreef de burgemeester van de zuidelijke plaats Myslowice, die wist te melden dat de man Kamil S. heet en zijn poema Nubia.