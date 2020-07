Buitenlandse Zaken publiceert nieuwe lijst met ‘rode zones’: reizen naar Zweden verboden

De FOD Buitenlandse Zaken heeft zondag een nieuwe lijst gepubliceerd met zogenaamde ‘rode zones’. Nieuw in de lijst zijn Finland, Malta, Noorwegen en Zweden. Ter herinnering: naar ‘rode zones’ vertrekken is verboden. Indien u zich daar bevindt, moet u bij uw terugkeer verplicht in quarantaine en een test ondergaan.

Ter herinnering: Buitenlandse Zaken kent de EU-landen verschillende kleurcodes toe. Deze geven aan hoe het gesteld is met de pandemie in dat land. Deze lijst is opgesplitst in ‘vertrek’ en ‘terugkeer’.

Als u vertrekt naar...

Zweden, Malta, Noorwegen en Finland zijn door de FOD toegevoegd aan de lijst met ‘rode zones’. Dit omdat de landen zelf reisbeperkingen hebben ingesteld. Dat wil zeggen dat niet-essentiële reizen niet toegelaten zijn.

Ook in Portugal zijn er ‘rode zones’. Het gaat om de regio’s Amadora, Odivelas, Sintra, Loures en Lissabon. In Spanje zijn het district Segrià (Catalonië) en het district La Mariña (provincie Lugo, Galicië) rood bevonden. In het Verenigd Koninkrijk is de stad Leicester een ‘rode zone’.

Als u terugkomt uit...

Indien u terugkeert uit Zweden, het Britse Leicester en bovengenoemde regio’s in Spanje en Portugal moet u twee weken in quarantaine en een test ondergaan.

LEES MEER. Torenhoge boetes en zware straffen voor wie reisadvies negeert: dit betekenen de kleurcodes voor jouw bestemming

Daarnaast zijn er qua ‘terugkeer’ ook oranje zones. Wie daar op vakantie gaat, moet bij terugkeer ‘verhoogde waakzaamheid’ aan de dag leggen, aldus de FOD. Het gaat om de Oostenrijkse deelstaat Oberösterreich, Bulgarije, Kroatië, de Spaanse regio Aragon, Luxemburg, het Italiaanse Trente, De Algarve en Alentejo in Portugal, het Zwitserse kanton Ticino, Roemenië, de Tsjechische regio Moravië-Silezië (Moravskoslezský), de Poolse regio Slaskie en de Britse regio’s Midland, North East & Yorkshire, Northern Wales en Noord-Ierland.

Let op: deze lijst wordt regelmatig geüpdatet. De meest recent vindt u hier.