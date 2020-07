Zomerbar met Gene Thomas loopt uit de hand en wordt stilgelegd: “De zanger zweepte op een schandelijke manier het publiek op”

Laarne - Het eerste optreden op de zomerbar aan het kasteel van Laarne, verzorgd door Gene Thomas, is vrijdag behoorlijk uit de hand gelopen. “De zanger heeft op een schandelijke manier het publiek opgezweept, waardoor alle coronamaatregelen met de voeten werden getreden”, zegt burgemeester Ignace De Baerdemaeker (Open VLD). Het optreden werd door de politie stopgezet.

“Driekwart van de bezoekers kwam van buiten de gemeente, dus ik vermoed dat het vooral fans van Gene Thomas waren”, zegt de burgemeester. “Aanvankelijk zat iedereen, zoals voorgeschreven, op een stoel, maar toen is de zanger het publiek beginnen opzwepen. De politie probeerde nog te redden wat er te redden viel, maar even later gebeurde net hetzelfde. Het optreden werd stopgezet en de 400 toeschouwers werden om 23.30 uur naar huis gestuurd.”

Vraagtekens bij concert van Stan Van Samang

Op 26 juli staat er normaal een optreden van Stan Van Samang op het programma. “We hebben intussen samengezeten met de mensen van de zomerbar. Good Mood is een prima organisatie en we zijn enkele zaken overeen gekomen. Er zal geen luide muziek meer gespeeld worden, er komen ook geen dj's meer en het aantal bezoekers wordt beperkt tot 300. De bezoekers mogen ook niet meer zelf eten en drinken halen, ze worden aan tafel bediend. Indien alles de komende twee weken vlot en correct verloopt, dan mag Stan Van Samang optreden, dan wel voor een beperkt publiek van 200 personen.”