José Mourinho krijgt steeds meer kritiek omdat hij saaie boel maakt van Tottenham: The special one is niet meer zo special

Tottenham moet vandaag de Noord-Londense derby tegen Arsenal winnen. Niet alleen om nog kans te maken op Europees voetbal, maar ook om José Mourinho (57) ademruimte te geven. De coach valt nog wel op met straffe quotes en bokkige persconferenties, maar op het veld krijgt hij de Spurs niet op de rails. The special one is zijn special effects kwijt. Er komt steeds meer kritiek op zijn behouden aanpak.