Jambon over komende Nationale Veiligheidsraad: “Mogelijk versoepeling voor evenementensector in september”

Vlaams minister-president Jambon (N-VA) zegt aan VTM Nieuws dat eventuele versoepelingen voor de evenementensector komende woensdag op de Nationale Veiligheidsraad besproken zullen worden. Dat zei hij zondag in een interview met VTM Nieuws.

“Alle soorten evenementen, zowel cultuur als sportevenementen, zullen besproken worden”, klonk het. Nog volgens de Vlaamse minister-president zullen er versoepelingen aangekondigd worden, onder meer voor grote evenementen, mogelijk voor september. “Nu is er een maximale capaciteit opgelegd van 400 aanwezigen binnen en 800 buiten. De vraag is of er voor heel grote infrastructuur, zoals het Koning Boudewijnstadion, nog een maximum moet worden aangehouden”, klinkt het.