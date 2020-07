Toby Alderweireld kopt Spurs naar belangrijke derbyzege tegen Arsenal

Toby Alderweireld heeft Tottenham Hotspur een belangrijke derbyzege tegen Arsenal bezorgd. Zondag wonnen de Spurs op de 35ste speeldag van de Premier League met 2-1 dankzij een doelpunt van onze landgenoot in het slotkwartier. Daardoor blijven de Spurs in de running voor Europees voetbal. Alderweireld stond bij Tottenham Hotspur in de basis, Jan Vertonghen zat een hele wedstrijd op de bank.

LEES OOK.José Mourinho krijgt steeds meer kritiek omdat hij saaie boel maakt van Tottenham: The special one is niet meer zo special

Geen Jan Vertonghen bij Tottenham Hotspur, maar wel Toby Alderweireld. Bij Arsenal ontbrak de doorbrekende Bukayo Saka omdat de manager Mikel Arteta hem wat rust gunde. Harry Kane kreeg de eerste grote kans van de wedstrijd na een goede start van de Spurs, maar doelman Emiliano Martinez voorkwam een vroege voorsprong voor de thuisploeg. Alexandre Lacazette was wél de eerste die scoorde in het fonkelnieuwe Tottenham Stadium. En hoe. De Franse spits nam vanaf een meter of twintig de bal prinsheerlijk op de slof. De 0-1 vloog in de winkelhaak.

Maar andermaal toonde de verdediging van Arsenal zich bijzonder zwak. Kolasinac speelde de bal dramatisch terug naar Luiz, die te kort kwam en moest toezien hoe Son met de pass aan de haal ging. De Zuid-Koreaan liftte de 1-1 over Martinez heen.

Enkel een strik waren ze er bij @Arsenal nog vergeten omdoen! 🙃 pic.twitter.com/YW5g6HBBws — Play Sports (@playsports) July 12, 2020

Even later stond Tottenham bijna op voorsprong, maar Sissoko reageerde te laat in de zestien. Ben Davies besloot het ook eens van afstand te proberen, zijn pegel spatte uiteen op de lat.

Op het uur kreeg ook Pierre-Emerick Aubameyang te maken met datzelfde doelhout in Londen. Na zeventig minuten mocht Saka invallen om de patstelling te verbreken. De jongeling stond nog maar net op het veld toen Martinez een gemaakte goal uit de voeten van Son sprong. Aubameyang probeerde het in het laatste kwartier met een mooi vluchtschot, maar ook Hugo Lloris stond goed te keepen. Waar Kane en co. niet in slaagde, lukte Alderweireld met nog negen minuten te spelen wel. De verdediger kopte de 2-1 overhoeks binnen. De Spurs speelden de partij uit en komen daardoor voorbij Arsenal op de achtste plaats in de Premier League.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: AP