Acht (!) dolle minuten Tiki-Taka tonen overwicht van Atalanta tegen Juventus, dat gered werd door strafschoppen

Juventus kroop zaterdag door het oog van de naald en sleepte in extremis een 2-2 gelijkspel uit de brand tegen Atalanta Bergamo. Eens te meer omdat Atalanta thuisploeg Juve bij momenten domineerde met heerlijk combinatievoetbal.

Bewijs hiervan is de periode voor het openingsdoelpunt van Zapata (Atalanta). Net voor deze goal raakte Juventus gedurende 8 minuten en 11 seconden de bal niet aan op de helft van Atalanta. Alle drang naar voren werd binnen de kortste keren afgestopt door Atalanta die er op hun beurt wel in slaagden het leer in eigen rangen te houden. Uiteindelijk was Cristiano Ronaldo, die tot tweemaal toe een licht toegekende strafschop benutte, nog de grote boeman van Atalanta.

