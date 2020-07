Denktank Itinera heeft aanbevelingen klaar om uit coronacrisis te komen en denkt zelfs aan niet-politieke informateur

Denktank Itinera pleit voor snelheid. De coronacrisis slaat een enorm gat in onze welvaart en om de economie weer op de rails te krijgen, heb je nu een federale regering nodig. In haar coronaplan ijvert de denktank voor een snelle regeringsvorming die een gedragen noodplan moet uitvoeren voor de komende tien à vijftien jaar. “Als de politiek er niet uit raakt, dan moeten ze maar een intendant aanstellen om de zaken in beweging te zetten”, zegt hoofdeconoom Ivan Van de Cloot.

”We zitten in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog en de politiek is met symbooldossiers bezig in plaats van met de essentie”, zegt hoofdeconoom Ivan Van de Cloot van Itinera. “Dat is de essentiële ...