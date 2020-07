Nog maar helft van horecapersoneel aan de slag: “Vrees voor significant aantal faillissementen”

De horeca mag dan al een maand opnieuw open zijn, toch is volgens HR-bedrijf SD Worx nog maar een 55 procent van het personeel aan de slag in onze cafés en restaurants. “Naar het eind van het jaar toe vrezen we voor een significant aantal faillissementen”, zegt Steven Rosseel van SD Worx. “Verschillende cafés of restaurants zijn momenteel zelfs nog volledig dicht.”