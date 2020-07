Een nieuwe carrière voor VDAB: arbeidsdienst zal vanaf 2021 werkzoekenden én werkenden begeleiden

Met een paar muisklikken moet elke Vlaming in staat zijn om te kijken hoe hij of zij een carrièreswitch kan maken. En daar kan VDAB volgens Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) bij helpen. Tegen de zomer van 2021 moet elke Vlaming een “gepersonaliseerde site” hebben. “Nu associëren mensen de VDAB nog al te vaak met werklozen die een job zoeken. Daar gaan we van weg.”

“Opleiding, opleiding, opleiding.” Hilde Crevits (CD&V) is dan wel geen minister van Onderwijs meer, ook in haar nieuwe functie is dat het motto. Het is ook de leidraad voor VDAB de komende jaren. De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor een paar vernieuwingen.

Tegen de zomer van 2021 moet VDAB een gepersonaliseerde website hebben. In een notendop: iedereen die zich aanmeldt, kan in één oogopslag zien hoe zijn of haar loopbaan eruitziet en wat voor opleidingen er bestaan als je een nieuwe job wilt zoeken, die misschien niet helemaal aansluit. Een “veilige kluis”, noemt Crevits dat. En VDAB moet dan op basis van artificiële intelligentie verdere suggesties geven. Allemaal met respect voor de privacy.

De Vlaamse regering wil zo af van het idee dat VDAB er enkel is voor werklozen die op zoek zijn naar een job. Ook mensen met een job die iets anders willen, moeten er terechtkunnen. En er moet meer aandacht zijn voor wat de werkgevers nodig hebben. “Kortom, VDAB moet veel meer dan nu de regisseur van de arbeidsmarkt worden”, zegt Crevits.

Budget gesnoeid

Bedoeling is om tegemoet te komen aan een aantal pijnpunten. Met het economisch zwaar weer voor de deur, ziet de overheid nog altijd dat mensen te veel binnen hun eigen sector blijven. “En op het vlak van levenslang leren hinken we achterop”, zegt arbeidsmarkteconoom Stijn Baert (UGent), die het idee genegen is. “Uit enquêtes van Eurostat blijkt dat ongeveer 8 procent van de werkende bevolking de voorbije vier weken een extra opleiding kreeg. In Scandinavië is dat bijvoorbeeld 30 procent.”

Als we de werkzaamheidsgraad omhoog willen krijgen, dan mag VDAB zich ook niet beperken tot enkel de werkzoekenden. “Liefst 25 procent van de actieve bevolking heeft geen job”, zegt Baert. “Maar slechts één op de tien van die mensen is op zoek. De rest zijn inactieven. Als we vooruit willen, dan zullen we hen ook naar werk moeten leiden.”

Hij ziet wel enkele gevaren. De Vlaamse regering snoeit bijvoorbeeld wel in de werkingskosten van VDAB. Of die nieuwe rol dan zal lukken, moet nog blijken. “En mensen zullen ook de weg moeten vinden naar die gepersonaliseerde site. Dat is cruciaal.”