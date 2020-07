Rugzak met daarin stoffelijke resten van pas overleden moeder gestolen: “Het idee dat haar assen in een vuilnisbak gedumpt zijn, is ondraaglijk”

Aalst / Brussel -

Al meer dan een maand zeulde Tony Baetens (25) de assen van zijn begin juni overleden moeder Charmine (60) mee in zijn rugzak. Het was haar laatste wens: uitgestrooid worden in Bombay, waar ze destijds in een weeshuis opgroeide. Vrijdagnamiddag ging een dief in centrum Brussel aan de haal met die rugzak. Baetens, als veroordeeld oplichter en snelheidsduivel verre van onbesproken, is er het hart van in. “Houd de laptop, maar geef die assen terug.”