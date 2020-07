Eden Hazard showt nieuwe peperdure sportwagen aan oefencomplex Real Madrid

Een half miljoen euro. Zoveel betaalde Eden Hazard voor zijn nieuwe wagen, een Lamborghini Aventador SVJ. De Rode Duivel reed er zondag mee naar het oefencomplex van Real Madrid en maakte grote sier.

Boys and their toys: we kennen het allemaal. Profvoetballers houden nog meer van speeltjes, zeker als die enkele honderden pk’s onder de motorkap verbergen. Ronaldo heeft de duurste wagen ter wereld, dus kon zijn vervanger bij Real Madrid Eden Hazard niet achterblijven. Hij schafte zich onlangs een Lamborghini Aventador SVJ aan. Een sportwagen met een slordige 770 pk en een prijskaartje van liefst een half miljoen euro. Een sprintje naar 100 km/u duurt 2,9 seconden en in volle topsnelheid haal je 351 km/u. De motor is een brullende V12 van 6,4 liter.

Hazard kon het dan ook niet laten om met de wagen naar het oefencomplex van Real te rijden, waar de Spaanse sportkrant AS met veel plezier een filmpje maakte van de nieuwe wagen van de nummer 7 van de Koninklijke.