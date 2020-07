Ajax-legende Wim Suurbier (75) overleden

Wim Suurbier is zondagavond op 75-jarige leeftijd overleden. De Nederlandse verdediger stond onder meer twee keer in de basis bij de verloren WK-finales van 1974 en 1978.

Met AFC Ajax won de verdediger in de jaren 1971-1973 drie keer de Europacup I. Hij kwam zestig keer uit voor het Nederlands elftal en speelde in de verloren WK-finales van 1974 en 1978. Hij kwam 392 keer uit voor de hoofdmacht van Ajax. Na zijn jaren bij Ajax trok Suurbier van club naar club in het buitenland: zo speelde hij verder voor Schalke 04, FC Metz, Tung Sing (Hong Kong), Los Angeles Aztecs, San José Earthquakes, Golden Bay Earthquakes, Tulsa Roughnecks, Houston Dynamo en Tampa Bay Rowdies.

Hij was de eerste “moderne back” van Nederland. Zo speelde hij ook aanvallend zijn rol, leverde hij menig assist af en pikte hij zelf ook al eens een doelpunt mee.

Zestig keer kwam Suurbier in actie voor Oranje. Hij speelde twee WK-finales. In 1974 verloor Nederland daarin met 2-1 van West-Duitsland, in 1978 met 3-1 na verlengingen van Argentinië.

Suurbier in duel met Uli Hoeness. Beiden namen het niet al te nauw met belastingregels. Foto: BELGAIMAGE

De verdediger stond niet alleen bekend om zijn talenten op het veld, maar ook als een behoorlijke levensgenieter. Hij was onder meer barman van het café dat eigendom was van George Best in het Amerikaanse Hermosa Beach, maar ging ook meermaals stevig de mist in met financiële blunders en meerdere echtscheidingen. “Door mijn vrouwen ben ik financieel naar de klote gegaan. Maar ik was er wel zelf bij”, zei hij ooit in het sportblad Voetbal International.

Suurbier kreeg eind april een hersenbloeding en stierf zondag aan de gevolgen daarvan.