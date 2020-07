Man ontwapent vier Duitse agenten en verschanst zich in Zwarte Woud: klopjacht aan de gang

Nabij het Duitse Oppenau is in het Zwarte Woud een klopjacht aan de gang. Eerder op de dag heeft een man er vier agenten ontwapend om daarna in het bos te vluchten. De politie is massaal ter plaatse.

Een vreemd incident in het Duitse Oppenau met wat Bild intussen doopte tot de ‘Rambo van het Zwarte Woud’. Zondagochtend kreeg de lokale politie een melding van een gewapende zonderlinge man. Vier agenten werd te plekke gestuurd en in een hut troffen ze een dertiger aan. De man was gekleed in camouflagekledij, droeg pijl en boog, een pistool en een mes.

Hoe de rest van het confrontatie verliep, is niet helemaal duidelijk. Volgens de politie heeft de man de agenten bedreigd. Vervolgens is hij erin geslaagd de vier te ontwapenen en trok hij met de wapens het woud in. Verdere details kon de politie niet kwijt.

Meteen werd een klopjacht op poten gezet. Ruim 100 agenten zijn ter plaatse. Er werd ook een helikopter met thermische camera’s en een hondenpatrouille ingezet. Lokale toegangswegen zijn afgesloten.

Intussen heeft de politie ook meer details vrijgegeven over de man. Het gaat om ene Yves Rausch, een 31-jarige Duitser. Hij zou geen vaste verblijfplaats hebben en kwam in het verleden al meerdere malen in aanraking met de politie, voornamelijk vanwege verboden wapenbezit. Nog volgens Bild werkte hij in het verleden bij een De politie heeft aan buurtbewoners gevraagd om binnen te blijven en om geen lifters mee te nemen.