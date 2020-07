Radja Nainggolan moet na halfuur het veld verlaten na spierblessure

Radja Nainggolan heeft na een halfuur spelen zondagavond het veld moeten verlaten bij Cagliari. De ex-Rode Duivel kreeg af te rekenen met een spierblessure.

Cagliari-coach Walter Zenga zag genoodzaakt om zijn belangrijke middenvelder al snel te wisselen. Nainggolan ging op de bank zitten met een stevige pak ijs rond de enkel. Hoe ernstig de blessure is, is nog niet geweten. De wissel van Nainggolan deed Cagliari ook geen deugd, want het bleef 0-0 tegen Lecce. Dat blijft in de gevarenzone op de achttiende plaats, terwijl Cagliari elfde staat.