Treinbestuurders vragen om schuilhuisje, maar krijgen afgedankte telefooncel: “Tijdelijke oplossing”

Oostende - Het was ooit een vertrouwd beeld, de typische telefooncellen. Sinds kort staat er ook één nabij het rangeercentrum van de NMBS in Oostende. Niet om te bellen – er hangt geen telefoon meer in -, wel als schuilhuisje voor de treinbestuurders in afwachting van hun overbrenging naar het depot.

Het waren de treinbestuurders die vragende partij waren voor een schuilhuisje. Terugwandelen naar het depot duurt zo’n drie kwartier. Tot op vandaag werd beroep gedaan op een taxidienst. Maar omdat er al meer dan een jaar werken aan de gang zijn, konden de taxi’s niet meer tot vlak bij het rangeercentrum rijden.

“Een oplossing drong zich op. Maar dergelijke infrastructuur wijst op een gebrek aan respect voor de job”, klinkt het bij de vakbond. Het lijkt alsof de telefooncel er gewoon gedropt werd, want zelfs het asfalt van de vroegere vaste stek hangt er nog aan. Volgens de NMBS gaat het om een tijdelijke oplossing om de treinbestuurders niet in de regen te laten wachten. “De telefooncel gaat weer weg als de werken achter de rug zijn”, zegt woordvoerder Bart Crols. “Er was een wachtplaats voor de bestuurders, maar die is door de taxidienst niet meer te bereiken. Daarom hebben we tijdelijk dit alternatief voorzien zolang de werken duren. Het gaat om een schuilhuisje dat telkens gebruikt wordt door één bestuurder voor slechts enkele minuten, meer niet.”