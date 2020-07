Leicester gaat verrassend zwaar onderuit tegen staartploeg en doet slechte zaak in strijd om Champions League-ticket

Leicester City was baas voor rust en kwam op voorsprong via oudgediende Jamie Vardy. In de tweede helft gaf het de wedstrijd uit handen doordat Bournemouth in een knotsgekke vier minuten twee keer scoorde en er een speler van Leicester rood pakte.

Bij Leicester begon Youri Tielemans in de basis, Dennis Praet startte op de bank. Ook van de partij: Jamie Vardy. Halverwege de eerste helft bracht de spits The Foxes met zijn 23ste treffer van het seizoen op voorsprong. Bournemouth was de eerste helft nergens en blonk vooral uit in fouten en slechte passes. Pas in de blessuretijd kon het Leicester-doelman Kasper Schmeichel voor het eerst aan het werk zetten. Tussendoor had Vardy nog een goede kans op zijn tweede van de avond.

Topscorer Vardy met zijn 23ste van het seizoen Foto: Photo News

Na de rust kwam Dennis Praet in de plaats van Iheanacho bij Leicester in de ploeg. In de tweede helft sloeg de wedstrijd in een aantal minuten tijd helemaal om. Eerst was er invaller Junior Stanisias met de gelijkmaker via strafschop, niet veel later scoorde Dominic Solanke met zijn eerste Premier League-goal voor Bournemouth de 2-1 en op de koop toe pakte Leicester-verdediger Caglar Soyuncu nog geen minuut later een directe rode kaart na een worstelincident.

Solanke (rechts) viert zijn eerste goal van het seizoen Foto: Photo News

Bournemouth was hierna helemaal vertrokken en Leicester was nergens meer. Leicester-speler Evans maakte nog een eigen doelpunt en Solanke legde zijn tweede van de avond in de netten, waardoor de wedstrijd eindigde op 4-1. Voor Bournemouth is het pas de eerste overwinning sinds 1 februari nadat ze in de voorbije negen wedstrijden maar twee punten raapten. Ze boeken een broodnodige zege - na de winst van Aston Villa eerder op de avond - in de strijd om de degradatie. Leicester is sinds de hervatting van de competitie nergens en boekt slechts 6 op 18. Het doet een slechte zaak met het oog op de top vier en de bijhorende Champions League-tickets.