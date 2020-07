Zien we Romelu Lukaku niet meer in actie dit seizoen? “We gaan geen risico’s nemen”

Er is een “probleempje” met Romelu Lukaku. Op het gebruikelijke perspraatje voor de wedstrijd tegen Torino uitte coach Antonio Conte zich erg bezorgd over zijn topschutter.

Inter kan maandag voor de thuiswedstrijd tegen Torino mogelijk geen beroep doen op Romelu Lukaku. Op het perspraatje deed trainer Antonio Conte deels uit de doeken wat er aan de hand is met onze landgenoot.

“Romelu heeft een klein probleempje, ja”, vertelde de Italiaan. “Hij voelde zich gisteren niet zo goed.”

Conte wenste niet uit te weiden over de ernst van de blessure. Bij Inter zullen de nodige voorzorgen worden genomen, zonder risico’s te nemen. “We hopen wel dat hij erbij kan zijn, in het belang van de groep. Als we hem nu verliezen, betekent dat dat we hem voor de rest van het seizoen niet meer bij ons zullen hebben”, klinkt het.