Anderlecht wil Pieter Gerkens ruilen voor Omar Govea van Zulte Waregem

Anderlecht moet creatief blijven in zijn speurtocht naar versterkingen. De 18-jarige Zweedse middenvelder Armin Gigovic van Helsingborgs blijkt te duur. Daarom richt RSCA zijn pijlen op anderen. Sportmanager Peter Verbeke polste bij Zulte Waregem of zij een ruil Pieter Gerkens (24) - Omar Govea (24) zien zitten. Verbeke heeft wel een boontje voor de Mexicaan, want hij wilde hem vorig jaar ook naar zijn toenmalige club AA Gent halen. Govea kan als controlerende middenvelder spelen en was bij Essevee goed voor 5 goals en 2 assists in 24 wedstrijden. Daarvoor was zijn passage bij Antwerp geen succes.

Of Zulte Waregem oren heeft naar zo’n ruildeal is afwachten. De fusieclub is al lang gecharmeerd door Pieter Gerkens, maar die verdient in Brussel zo’n 500.000 euro per jaar. Zomaar zijn loon overnemen is niet evident. Bovendien is ook het Mexicaanse Chivas geïnteresseerd in Govea. Voorlopig is er nog geen doorbraak in dit dossier. Gerkens zelf aast wel op meer speelminuten.