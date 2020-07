Dries Mertens scoort en Alexis Saelemaekers pakt rood: Napoli-Milan eindigt op gelijkspel

In een bijzonder vermakelijke pot voetbal toonde Napoli zich de beste ploeg, maar kreeg het een les in efficiëntie van AC Milan. De Rossoneri puurden twee goals uit vier schoten op doel. In het slot van de wedstrijd pakte Alexis Saelemaekers nog twee keer geel.

Bij Napoli stond Dries Mertens in de basis, Alexis Saelemaekers moest zich bij Milan tevreden stellen met een plaats op de bank. Het eerste schot op doel kwam op naam van Mertens, maar Milan-doelman Gianluigi Donnarumma redde goed. Na nog wat doelgevaar van Napoli was het wel prijs voor Milan. Na een mooie combinatie scoorde Theo Hernández de 0-1 na een enig mooie assist van Ante Rebic.

Napoli-Milan: 0-1. Video: Eleven Sports

Tien minuten voor rust maakte Giovanni Di Lorenzo voor Napoli de verdiende gelijkmaker in wat een boeiende eerste helft was waarin vooral Napoli het gevaarlijkst was.

Napoli-Milan: 1-1. Video: Eleven Sports

Na rust bracht Milan-coach Gattuso Alexis Saelemaekers tussen de lijnen. Dit keer bekleedde Saelemaekers de rol van rechterflankaanvaller, waar hij in vorige wedstrijden meestal als rechtsback werd uitgespeeld. Het was echter de Belg aan de overzijde, Dries Mertens, die een hoofdrol opeiste. In de zestien meter liep Mertens zich goed vrij, ontving het leer van José Calléjon en schoot door de benen van Donnarumma. Nummer 125 voor Napoli alweer.

Napoli-Milan: 2-1. Video: Eleven Sports

Deze keer was het Milan dat zijn rug moest rechten, wat het ook deed. Na een fout van Maksimovic, kreeg het een strafschop. Frank Kessie zette zich achter de bal en scoorde: 2-2, waarop Mertens naar de kant werd gehaald voor Milik. Hierna was het nog vooral Napoli dat het meest nadrukkelijk op zoek ging naar de overwinning maar tot scoren kwam de thuisploeg niet meer. Bij Milan eiste uiteindelijk Alexis Saelemaekers toch nog een hoofdrol op, zij het in negatieve zin. De 21-jarige winger pakte twee keer geel in vier minuten en kon zo vroegtijdig gaan douchen. In het absolute slot schoot Milik nog naast.

Napoli-Milan: 2-2. Video: Eleven Sports

Rode kaart Saelemaekers. Video: Eleven Sports

Door het gelijkspel blijft Napoli zesde in het klassement, een plaats die recht geeft op de voorrondes van de Europa League. Met twee punten achterstand is ook Milan nog niet uitgeteld.