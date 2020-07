Virton eist schadevergoeding van spelers die contract opzeggen

Excelsior Virton zal een schadevergoeding eisen van spelers die eenzijdig hun contract met de club verbreken. Dat meldde de club zondagavond in een communiqué.

“Sommige van onze spelers hebben de vrijheid genomen om de contractuele relatie tussen hen en de club eenzijdig te verbreken”, aldus Virton. “Als gevolg daarvan worden zij aansprakelijk voor een ontslagvergoeding zoals voorzien in de wet van 1978 op de arbeidsovereenkomst voor betaalde sporters (in principe het totaal verschuldigde loon), evenals een specifieke vergoeding voor de extra veroorzaakte schade aan de club. De juridische stappen om deze spelers tot betaling te dwingen, zijn al genomen.”

Virton greep naast een proflicentie en werd naar de tweede amateurklasse teruggezet. De Luxemburgse club wil zijn licentie voor het Belgisch Arbitragehof alsnog afdwingen, inmiddels verkeren de spelers in onzekerheid. Afgelopen week vroegen ze de Belgische Voetbalbond en de Pro League om hulp om hun spelerscontracten te kunnen ontbinden. Virton reageerde toen “verbaasd” op die démarche. “We hebben begrip voor de bezorgdheden van de spelers, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor de malaise”, klonk het. “Niet de club, maar het illegale reglement op basis waarvan we gedegradeerd zijn is de schuldige.”

De club benadrukt dat het geen enkele speler tegen zijn wil zal vasthouden. “We staan open voor onderhandelingen over elke transfer, op voorwaarde dat dit gebeurt in overeenstemming met de economische realiteit, de reglementen en de wet. Bij gebrek aan dergelijk respect zullen we onze rechten voor de rechtbank doen gelden.”