Familieleden van coronaslachtoffers vragen EU om Italiaanse onderzoeken te monitoren

Familieleden van Italiaanse coronaslachtoffers roepen de Europese instellingen op om de gerechtelijke onderzoeken naar vermoedelijke nalatigheid bij het aanpakken van de coronapandemie in Italië te monitoren. Ze hebben de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en voorzitter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Robert Ragnar Spano aangeschreven.

“Als familieleden van de slachtoffers vragen we om de lopende onderzoeken naar de corona-epidemie in Italië te monitoren”, schrijft de groep “Noi Denunceremo” (“we zullen klacht indienen”).

Ze roepen beide instellingen op om een oogje in het zeil te houden in verband met de mogelijke schending van verschillende artikels van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De familieleden verwijzen naar Artikel 1 rond de onschendbaarheid van de menselijke waardigheid, Artikel 2 rond het recht op leven en Artikel 3 rond het recht op menselijke integriteit.

Niet in quarantaine

De groep is afkomstig uit Bergamo, de provincie die het zwaarst getroffen is door het coronavirus, maar verzamelt ook bewijzen van nalatigheid en incompetentie van de overheid uit de rest van Italië. Afgelopen maand diende de groep vijftig individuele klachten in bij de gerechtelijke autoriteiten van Bergamo en maandag volgen nog eens honderd andere klachten.

De eerste klachten gaan over het feit dat de autoriteiten de steden Alzano Lombargo en Nembro, twee coronaclusters in het begin van de epidemie in de buurt van Bergamo, niet in quarantaine hebben geplaatst. Ook vermelden ze de snelle heropening van de spoeddiensten van het ziekenhuis van Alzano Lombardo, nadat daar de eerste coronabesmettingen werden vastgesteld. Volgens de klagers heeft die heropening de epidemie in de hand gewerkt.

Italië was lange tijd het zwaarst getroffen Europese land door het coronavirus. Volgens de Johns Hopkins-universiteit raakten meer dan 240.000 mensen besmet met het virus en stierven bijna 35.000 mensen.