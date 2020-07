Diaspora zet Congocommissie meteen onder hoogspanning

De Congolese diaspora is niet te spreken over een advies dat de Kamercommissie Buitenlandse Zaken had gevraagd aan directeur van het AfricaMuseum Guido Gryseels en algemeen rijksarchivaris Karel Velle over de haalbaarheid, werking en samenstelling van de Waarheids- en Verzoeningscommissie over het Belgisch koloniale verleden. Dat schrijft De Standaard maandag.

“Gezien het seksisme, racisme en de minachting die het Museum aan de dag legt (...) zijn wij van mening dat het Tervuren Museum al zijn incompetentie heeft bewezen inzake waarheid, herstel, postkoloniale restituties en rechtvaardigheid”, schreven meer dan dertig Belgo-Congolese, Belgo-Rwandese en Belgo-Burundese verenigingen en activisten uit de Congolese diaspora in een open brief, onder meer aan de Kamercommissie Buitenlandse Zaken.

De diaspora had kritiek op een aantal concrete zaken uit het advies van Gryseels en Velle, zoals de voorgestelde expertengroep. Zo waren de twee voorgestelde voorzitters mannen en de twee secretarissen vrouwen. De ondertekenaars vonden ook dat de diaspora te weinig werd betrokken en dat de stem van de slachtoffers niet centraal stond.

Plan aangepast

De kritiek kwam terecht bij commissievoorzitter Els Van Hoof (CD&V). Zij laat weten dat met de opmerkingen rekening werd gehouden in een nieuw plan van aanpak dat de commissie – deels op basis van het advies van het AfricaMuseum – heeft geschreven. “De bezorgdheden van de diaspora zijn helemaal afgedekt”, klinkt het.

Zo is in het plan opgenomen dat het museum een louter faciliterende rol heeft. Daarnaast werd in het advies van Gryseels en Velle voorgesteld om in eerste instantie met historici te werken en de feiten te bestuderen. In de nota van het parlement wordt de diaspora sneller en formeel betrokken. Volgens Els Van Hoof zullen in de expertengroep, die deze week wordt bekendgemaakt, naast historici ook verzoeningsexperten zitten.

Gryseels zegt nog in De Standaard dat hij de hevige reactie niet had verwacht, omdat het slechts over een advies ging. Ook zegt hij dat het museum wel goed samen werkt met een deel van de diaspora.