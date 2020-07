Superrijken willen meer belastingen betalen om uit coronacrisis te geraken: “Geld is broodnodig, en wij hebben er veel van”

Een groep van 84 van de rijkste mensen op de planeet roept in een open brief op om mensen zoals hen extra te belasten om de economische klap van de coronacrisis minder zwaar te maken. “Covid-19 treft de hele wereld, en miljonairs zoals wij hebben een belangrijke rol te spelen in het genezen van de wereld”, staat te lezen in de brief. “Wij hebben geld. Veel geld.”

Millionaires for humanity heet de groepering waarin de 84 miljonairs en miljardairs zich verenigd hebben. In een open brief op hun website richten ze zich tot overheden om mensen zoals hen “onmiddellijk, substantieel en blijvend” extra te belasten.

“Covid-19 treft de hele wereld, en miljonairs zoals wij hebben een belangrijke rol te spelen in het herstel van de wereld”, schrijven ze. “Neen, wij zijn niet diegenen die voor de zieken zorgen of de ambulances besturen. Wij vullen de rekken niet aan in supermarkten. Maar we hebben wel geld, en veel. Geld is noodzakelijk om uit de crisis te geraken.”

Armoede

De voorspelling van de rijken is dat we de impact van de crisis nog decennialang zullen voelen en dat een half miljard mensen bijkomend in armoede zullen belanden. “Honderden miljoenen mensen zullen hun job verliezen door bedrijven en zaken die over de kop gaan. Er zijn nu al bijna een miljard kinderen die niet naar school kunnen en geen toegang hebben tot wat ze nodig hebben om te kunnen leren. Ook de afwezigheid van voldoende ziekenhuisbedden, beschermende maskers en ventilatoren is een pijnlijke dagelijkse herinnering aan de verkeerde investeringen in de zorg die wereldwijd gemaakt worden.”

Volgens de 84 kunnen ze de door het coronavirus veroorzaakte problemen niet opgelost worden met liefdadigheid en benefieten, hoe vrijgevig mensen ook zijn. “Regeringsleiders moeten hun verantwoordelijkheid opnemen om de fondsen te vinden die we nodig hebben en die eerlijk te besteden. Wij kunnen verzekeren dat we adequaat zullen bijdragen tot gezondheidssystemen, scholen en veiligheid door een blijvende belastingverhoging voor de rijkste mensen op de planeet.”

Geen Belgen

Bij de 84 ondertekenaars van de brief bevinden zich onder meer Jerry Greenfield, een van de oprichters van Ben & Jerry’s, Disney-erfgenaam Abigail Disney en de Britse regisseur Richard Curtis. Het gaat vooral om Amerikanen, maar ook Nederlanders Frans Meijer en Robert Schram en enkele Duitsers hebben hun naam eronder gezet. Belgische ondertekenaars zijn er niet.

Lees de open brief hier.