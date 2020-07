Vias: “Zeventien verkeersdoden minder per jaar met nultolerantie voor alcohol”

Als er in het verkeer nultolerantie zou gelden voor alcohol, dan zouden er in België elk jaar 17 doden minder vallen en 335 gewonden minder. Dat blijkt uit cijfers van het verkeersinstituut Vias, waarover De morgen en Het laatste nieuws maandag berichten.

Indien de nultolerantie alleen zou gelden voor onervaren bestuurders, dan zouden er naar schatting 4 mensen minder om het leven komen en zouden minstens 143 ongevallen met gewonden vermeden kunnen worden.

De nultolerantie - voor iedereen of alleen voor onervaren bestuurders - staat dinsdag op de agenda van de commissie Mobiliteit in de Kamer. Daarbij zou de grens voor alcohol in het bloed verlaagd worden van 0,5 naar 0,2 promille, zoals dat nu al het geval is bij professionele bestuurders zoals taxichauffeurs.

“Met nultolerantie geef je als maatschappij een duidelijk signaal: het wordt niet getolereerd als je drinkt en rijdt”, zegt Vias-woordvoerder Stef Willems. Maar het is nog niet zeker of er ook politiek groen licht komt.

Volgens het jaarverslag van Vias waren er in 2019 ruim 37.000 letselongevallen in België. Daarbij vielen 620 doden en bijna 47.000 gewonden.