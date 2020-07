Dertiger sterft na ‘Covid party’: “Dacht dat coronavirus verzinsel was”

Een Amerikaanse dertigjarige man is in de staat Texas om het leven gekomen nadat hij met het coronavirus besmet raakte op een “Covid party”. Dat melden de gezondheidsdiensten.

De bedoeling van de bijeenkomst, die was georganiseerd door een coronapatiënt, was om te bekijken of het coronavirus wel echt is en om te zien of je er wel degelijk besmet door kunt geraken, aldus een arts van het Methodist Hospital van San Antonio in een videoboodschap om jongeren te waarschuwen voor het gevaar van het virus.

“Ik denk dat ik iets doms heb gedaan. Ik dacht dat het virus een verzinsel (‘hoax’) was, maar dat klopt niet”, had de man volgens de arts voor zijn dood gezegd aan een verpleegster.

In de staat Alabama hebben de autoriteiten van Tuscaloosa eveneens aan de alarmbel getrokken over de “Covid parties”. Die worden soms ook georganiseerd om opzettelijk sneller besmet te geraken en dus (mogelijk) immuun te worden.