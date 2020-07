Groot dansfeest in Puurs-Sint-Amands zet kwaad bloed: “Onbegrijpelijk”

Breendonk / Liezele / Puurs-Sint-Amands / Ruisbroek - Een openluchtfeest met dj in Park Fort Liezele (Puurs-Sint-Amands) heeft voor heel wat beroering gezorgd. Op foto’s die rondgaan op sociale media, is duidelijk te zien dat de 400 aanwezigen zich niets aantrekken van de social distancing, veel mensen geen mondmasker dragen en er duchtig gedanst en gefeest wordt.

Wat een contrast met het optreden van Eric Flanders op zaterdagavond. Iedereen genoot toen van de muziek, maar hield zich wél aan de coronamaatregelen. Zondag leek het alsof corona niet bestond. 400 mensen fuifden er duchtig op los en stonden allemaal dicht op elkaar. Dat is duidelijk te zien op foto’s en filmpjes die voorbijgangers massaal deelden op sociale media.

Sommige bezoekers droegen wel een mondmasker, maar velen deden dat niet. Heel wat Puursenaren maakten hun ongenoegen duidelijk op sociale media. “Als je op café geen 1,5 meter van elkaar zit, grijpt de politie in. En dit mag gewoon doorgaan? Onbegrijpelijk”, was er meermaals te lezen. Of: “Bubbels? Social distancing? Dansen? 80 decibel?”

Om 22u was het feest afgelopen. Volgens een buurtbewoner waren er opvallend veel niet-Puursenaren aanwezig en zelfs Nederlanders. “En nu maar hopen dat onze gemeente over twee weken niet met een coronapiek zit.”

Het evenement in Puurs-Sint-Amands was niet het enige dat dit weekend voor ophef zorgde. Zaterdag werd een optreden van Gene Thomas stopgezet door de politie omdat de zanger het publiek te veel opzweepte. “Zo hield niemand zich nog aan de coronamaatregelen”, aldus burgemeester van Laarne Ignace De Baerdemaeker.

