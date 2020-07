Aantal coronagevallen stijgt vijfde dag op rij, gemiddeld 90 besmettingen per dag: “Hier moeten we mee opletten”

Het gemiddelde dagelijkse aantal besmettingen met COVID-19 in de voorbije week is opnieuw gestegen met 2 procent, tot 90,3. Dat blijkt maandag uit de gegevens van Sciensano. België telt nu 62.707 bevestigde gevallen sinds het begin van de crisis, 101 meer dan het totaal dat zondag werd gecommuniceerd. “We moeten opletten”, zegt viroloog Marc Van Ranst op Radio 1.

Het aantal besmettingen is voor de vijfde dag op rij licht gestegen. In de periode van 3 tot 9 juli, de meest recente reeks waarvoor cijfers beschikbaar zijn, lag het gemiddelde op 90,3 per dag. De stijging doet zich vooral voor in de provincie Antwerpen, in Brussel en in het zuiden van West-Vlaanderen.

“We zien inderdaad al vijf dagen een lichte stijging”, zegt viroloog Marc Van Ranst maandag op Radio 1. “Het stijgt wel altijd maar lichtjes, en dan dreig je in slaap gewiegd te worden. Je kan dan wel elke keer zeggen dat het maar een kleine stijging is, maar alles samen zie je het dan wel omhoog gaan. Maar gelukkig zien we geen stijging van het aantal ziekenhuisopnames. Al gaat dat ook wel stijgen als er besmettingen blijven bijkomen.”

Geen verrassing

Het is volgens Van Ranst geen verrassing dat het aantal besmettingen stijgt. “Men let wat minder op de maatregelen en het leven gaat steeds meer zijn normale gang. Dat is normaal en menselijk, maar het eist wel zijn tol. We moeten opletten.” Vooral jonge mensen lijken momenteel getroffen te worden. Ook dat verrast Van Ranst niet. “Hun examens zijn gedaan, ze zien elkaar meer en reizen meer: dat is verwacht.”

“De verplichting van mondmaskers kwam er net om situaties als deze te vermijden”, zegt de viroloog nog. “Een epidemie, die kunnen we alleen allemaal samen uit de wereld krijgen.”

De maatregelen opnieuw verstrengen hoeft volgens Van Ranst op dit moment niet. “Maar we moeten bijzonder waakzaam zijn. De maatregelen die er nu zijn, moeten gewoon beter gevolgd worden.”