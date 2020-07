Andrzej Duda wint Poolse presidentsverkiezingen en blijft nog 5 jaar aan de macht

De Poolse president Andrzej Duda heeft de presidentsverkiezingen opnieuw gewonnen. Hij blijft nog 5 jaar aan de macht in het land. Dat meldt de Poolse kiescommissie.

Opiniepeilingen wezen van tevoren op een nek-aan-nekrace Duda en zijn uitdager Rafal Trzaskowski. Een president heeft een mandaat voor vijf jaar in Polen. Hij is staatshoofd en hij vertegenwoordigt het land extern. De president heeft ook invloed op het buitenlands beleid, hij benoemt de premier evenals het kabinet en is de opperbevelhebber van de Poolse strijdkrachten in tijden van oorlog. Hij kan ook zijn vetorecht uitoefenen.

De stemming was oorspronkelijk gepland voor mei, maar was door de corona-epidemie uitgesteld. De opkomst was, met 68,12 procent, ongewoon hoog.