Domme rode kaart levert Christian Benteke een fikse uitbrander van zijn trainer op: “Er zijn geen excuses, daar komt het op neer”

Roy Hodgson, de trainer van Crystal Palace, had zondag geen begrip voor de uitsluiting van Christian Benteke na het laatste fluitsignaal tegen Aston Villa. De 29-jarige aanvaller raakte betrokken in een opstootje en kreeg alsnog een rood karton onder de neus geduwd. Daardoor mist hij de laatste wedstrijden van het seizoen.

“Er zijn geen excuses, daar komt het op neer”, zei Hodgson na het 2-0 verlies aan Sky Sports. “Er waren flink wat incidentjes tijdens de wedstrijd, maar dat zie je vaak en maakt deel uit van het voetbal. Je mag je er niet door laten provoceren om iets te doen waardoor je de rest van het seizoen niet meer kan voetballen. Uiteraard hij heeft spijt, net als wij allemaal, maar jammer genoeg kan ik het niet goedpraten, hoezeer hij ook uitgedaagd werd of wat er ook gezegd is. Je weet dat wanneer je een tegenstander een trap geeft en de ref het ziet, je van het veld wordt gestuurd. Zo gaat het al lang in het voetbal. Het enige wat Christian nu kan doen, denk ik, is zich excuseren bij zijn ploeggenoten en zijn straf aanvaarden.”

Crystal Palace is al zeker van het behoud maar zal het in de laatste drie competitieduels wel zonder Benteke moeten doen. Volgens Hodgson mist de 37-voudige Rode Duivel zo een mooie kans om het seizoen op een goeie manier te beëindigen, nadat hij voor de coronabreak vaker dan hem lief was op de bank zat. “Het was voor hem een uitgelezen mogelijkheid om wedstrijden te spelen, en nu gaat hij die missen.”

De teller van Benteke staat dit seizoen op slechts twee doelpunten in 24 matchen. Ook de voorbije twee seizoenen deed hij de netten in de competitie amper trillen. Het is al van 2016-2017 geleden dat de aanvaller nog vlot de weg naar doel vond. Toen scoorde hij voor Crystal Palace vijftien keer in de Premier League.