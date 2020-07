Cheikhou Kouyaté volgt Anderlecht nog steeds op de voet: “Vincent Kompany mag me binnen 2-3 jaar bellen”

Vier titels, waarvan drie op een rij, won Cheikhou Kouyaté met Anderlecht tussen 2009 en 2014. Tegenwoordig is de Senegalese verdediger een vaste waarde bij Crystal Palace, maar paars-wit blijft een stukje van zijn hart. “Vincent Kompany mag me binnen 2-3 jaar bellen”, zegt de 30-jarige Kouyaté aan La Dernière Heure.

LEES OOK. Domme rode kaart levert Christian Benteke een fikse uitbrander van zijn trainer op: “Er zijn geen excuses, daar komt het op neer”

Kouyaté vertrok na die vierde titel met Anderlecht naar de Premier League. West Ham legde 7,5 miljoen euro op tafel voor 57-voudige international. Vier jaar later trok hij naar Crystal Palace, dat 10,7 miljoen euro betaalde voor zijn diensten. Dit seizoen miste Kouyaté enkel de eerste twee wedstrijden van het seizoen voor de club van Christian Benteke.

Een terugkeer op korte termijn naar Brussel zit er nog niet in, maar in de toekomst mogelijk wel. Kouyaté heeft dan ook mooie herinneringen aan paars-wit.

“Waarom niet?”, klinkt het. “Eens een Mauve, altijd een Mauve. Dit is de club van mijn hart. Ik heb een geweldige tijd gehad met Biglia, Polak, Gillet, Suarez, Boussoufa en dan vergeet ik er nog veel. Ik herinner me dat ik niet kon geloven dat ik voor dat team mocht spelen. Ik wilde zijn zoals Biglia, Polak of Gillet. Ik heb me door veel van hen laten inspireren. Ariël Jacobs en Besnik Hasi hebben me vertrouwen geven, net als Silvio Proto. Hij praatte de hele tijd tegen me en noemde mij zijn luitenant.”

Foto: AP

Ook zes jaar na zijn vertrek volgt de Senegalees Anderlecht nog op de voet. “Ik bekijk alle wedstrijden. Met Sambi Lokonga, hij is sterk. En die kleine verdediger, Kana, doet me aan Vincent Kompany denken. Er zit kwaliteit in deze groep en het project dat ze hebben is interessant. Ik hoop dat het gaat lukken. Twee jaar zonder Europees voetbal? Dat is niet normaal. Deze club moet altijd bovenaan staan. In mijn tijd… Het was altijd erg moeilijk om te leven met een nederlaag. Deze mentaliteit zal terugkeren. Ik heb geen contact met Kompany, maar hij mag me ​​bellen wanneer hij wil. Maar liefst binnen twee of drie jaar. Ik doe het nog steeds goed in de Premier League.”

Crystal Palace staat met nog drie wedstrijden te spelen op een 14de plaats in de Premier League. De Eagles zijn daardoor verzekerd van het behoud.

LEES OOK. Engelse politie pakt 12-jarige Villa-fan op die racistische haatberichten stuurde naar Crystal Palace-spits Zaha