Politie gaat nog meer dan twintig putten doorzoeken in de hoop Maddie McCann te vinden

De Portugese politie gaat nog zeker twintig bijkomende putten doorzoeken in de zoektocht naar de vermiste Madeleine ‘Maddie’ McCann. De speurders achten de kans groot dat het lichaam van het meisje daarin gegooid is door hoofdverdachte Christian Brückner.

Afgelopen weekend maakte de politie al bekend dat drie putten in de buurt van Praia da Luz doorzocht waren nadat er tips binnengekomen waren, waarvan enkele met bruikbare informatie, dat gezocht moest worden in waterputten die in onbruik geraakt zijn.

“Dat waren niet de laatste zoektochten in putten”, zegt een bron binnen de politie aan The sun. “Die drie waren de meest voor de hand liggende, in de buurt van waar Brückner verbleven heeft. Er zijn nog minstens twintig anderen die doorzocht moeten worden.”

Verdwenen

Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 uit de vakantiewoning van haar ouders in het Portugese Praia da Luz. Vader en moeder McCann waren op dat moment met vrienden een stukje verderop aan het eten. Ze controleerden meerdere keren of alles goed was met Madeleine en haar broertje en zusje. Om 22 uur bleek Madeleine echter niet meer in haar bed te liggen. De mysterieuze verdwijning trok wereldwijd aandacht.

Een maand geleden werd de 43-jarige Duitser Christian Brückner aangemerkt als verdachte in de zaak. Het Duitse gerecht verdenkt Brückner, een veroordeelde zedendelinquent die momenteel in de gevangenis zit, van moord. Het Duitse Openbaar Ministerie gaat er niet meer vanuit dat het meisje nog in leven is.