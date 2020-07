Twintiger sterft na val uit raam op tweede verdieping

Asse - Een 27-jarige man is zondagochtend vroeg overleden na een val uit een appartement in de Nerviërsstraat (N9) in Asse. Een voorbijganger merkte 's morgens vroeg rond 6.30 uur dat er een man met zware verwondingen op het voetpad lag voor een appartement op de hoek met de Kastanjelaan. De hulpdiensten werden ter plaatse gestuurd maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

Open raam

Het raam op de tweede verdieping van het appartement stond open. Alles wees erop dat het slachtoffer uit het raam gevallen was. De lokale politie verwittigde het parket Halle-Vilvoorde, dat in dezelfde straat gelegen is. Het labo en een wetsdokter werden ter plaatse gestuurd om na te gaan of er toch geen kwaad opzet in het spel was. Dat bleek niet het geval.

De man, die in het appartement woonde, is mogelijk uit het raam gesukkeld toen hij een sigaret aan het roken was. De avond voordien was er ook een feestje aan de gang in het appartement, maar het incident deed zich voor toen het feestje al afgelopen was.