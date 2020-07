Tottenham rouwt om doodgeschoten broer van verdediger Serge Aurier: “Diep bedroefd”

De broer van Tottenhamverdediger Serge Aurier (27) is maandagmorgen doodgeschoten in Toulouse, zo berichten meerdere Franse media. De Spurs bevestigen in een tweet dat de man is overleden.

“De club is diep bedroefd nieuwsberichten te moeten bevestigen dat de broer van Serge Aurier vanmorgen is overleden. Iedereen in de club biedt zijn diepste medeleven aan bij Serge en zijn familie. Onze gedachten zijn bij hen allemaal”, klinkt het.

Volgens verschillende media werd de 26-jarige Christopher Aurier omstreeks 5 uur doodgeschoten aan een nachtclub in Toulouse. De politie zou een verdachte op het spoor zijn.