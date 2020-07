Tienjarige zoon van Cristiano Ronaldo heeft politieonderzoek aan zijn been en riskeert boete tot 3.000 euro

De Portugese politie heeft een onderzoek geopend naar de familie van Cristiano Ronaldo. De 10-jarige zoon van de aanvaller van Juventus zou zonder begeleiding op een jetski gevaren hebben op vakantie.

Het was de tante van Ronaldo Junior (Elva) die de beelden verspreidde via sociale media, waarna ze gedeeld werden door Ronaldo zelf en grootmoeder Dolores Aveiro alvorens ze verwijderd werden. Er was namelijk op te zien hoe de amper 10-jarige jongen alleen op een jetski zat op vakantie met de familie Ronaldo op Madeira. En dat is verboden.

Foto: Instgram

Politiebaas Guerreiro Cardoso bevestigde in de Portugese krant Expresso dat er een onderzoek opgestart werd naar de omstandigheden waarin de beelden gemaakt werden. En “of er een boete betaald moet worden”, klonk het.

Om een jetski te besturen is een rijbewijs nodig en dat kunnen alleen volwassenen verkrijgen. De boetes voor het rijden met een jetski zonder rijbewijs variëren in Portugal van 300 tot 3.000 euro.