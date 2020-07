Cijfers stijgen veel harder dan gemiddelde ons doet geloven, Van Ranst waarschuwt: “Dit gaat de verkeerde richting uit”

Volgens viroloog Marc Van Ranst zijn er de laatste dagen telkens meer dan 130 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. “Het communiceren van weekgemiddelden wiegt ons zachtjes in slaap. Een kleine stijging in het weekgemiddelde lijkt niet zo erg, maar het cijfer per dag stijgt veel harder.” Ook epidemioloog Pierre Van Damme maakt zich zorgen. “Het is duidelijk dat een aantal mensen niet goed bezig is.”