Leroy Sané ziet weinig volk op eerste training bij Bayern München

Leroy Sané heeft maandag zijn eerste training afgewerkt bij zijn nieuwe club Bayern München. De 24-jarige winger, die overkwam van Manchester City, deed dat in het gezelschap van Niklas Süle, de centrale verdediger die herstelt van een zware knieblessure.

De rest van de selectie geniet van een tweede week vakantie na het behalen van de dubbel in Duitsland. Binnenkort start de voorbereiding op het vervolg van de Champions League. Op 8 augustus ontvangen de Duitsers in de return van de achtste finales Chelsea. De heenwedstrijd in Londen werd eind februari met 0-3 gewonnen.

Zonder verrassing plaatst Bayern zich voor het eindtoernooi met acht ploegen in Lissabon. Daar treft het dan op 14 augustus Napoli of Barcelona.

Sané is niet speelgerechtigd voor München in de Champions League van dit seizoen.

Duitse voetballiga geeft alle 36 profclubs een licentie

De Duitse voetballiga heeft alle 36 ploegen uit de eerste en tweede Bundesliga een licentie voor het seizoen 2020-2021 toegekend. Dat maakte de organisatie maandag bekend.

Vanwege de coronacrisis werden de financiën uitzonderlijk niet meegenomen in de evaluaties van de dossiers. Dat zal pas gebeuren bij een volgende review later op het jaar.

De licentieaanvragen werden wel geëvalueerd op basis van onder meer sportieve, juridische, administratieve, infrastructurele en mediatechnische criteria. Alle clubs kregen daarvoor groen licht.