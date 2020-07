Marokkaanse stad Tanger opnieuw in lockdown: geen verkeer meer, winkels en markten blijven dicht

De Marokkaanse stad Tanger gaat opnieuw in lockdown nadat er haarden van het coronavirus zijn vastgesteld. Dat melden de autoriteiten maandag.

Inwoners moeten thuis blijven, tenzij een verplaatsing “absoluut” noodzakelijk is, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in een mededeling. Het openbaar vervoer en het weg- en spoorverkeer van en naar de stad worden opgeheven. Enkel wie toestemming van de autoriteiten heeft mag de stad binnen of buiten. Verder sluiten cafés, handelszaken, markten en andere publieke ruimtes.

De maatregelen gaan in op maandag/vandaag om 12 uur lokale tijd (13 uur in België). In Tanger, dat in het noorden van Marokko ligt, wonen ongeveer een miljoen mensen.

Nieuwe haarden

De beslissing werd genomen omdat er opnieuw haarden van het coronavirus zijn vastgesteld en om de verspreiding ervan tegen te gaan. In de nacht van zondag op maandag werden in bepaalde buurten de maatregelen al verstrengd, maar nu gelden die voor de hele stad.

Marokko houdt zijn grenzen voorlopig nog gesloten. Buitenlanders die het land willen verlaten en Marokkanen die willen terugkeren mogen vanaf dinsdag opnieuw de grens over. Voor andere reizigers blijft het land op slot.

Relatief gespaard

Marokko is relatief gespaard gebleven van het virus. Het land van 36 miljoen inwoners telde ongeveer 15.800 besmettingen en slechts 253 patiënten zijn volgens de officiële statistieken als gevolg van het virus overleden.

Bijna 20 procent van de geregistreerde besmettingen zondag en maandagochtend waren in de regio van Tanger. Het is de tweede economische stad van het land, na Casablanca.