KV Oostende stelt alweer twee nieuwkomers voor, waaronder eentje met al vijf prijzen op zijn palmares

KV Oostende heeft zijn vierde en vijfde aanwinst voor het komende voetbalseizoen voorgesteld. Jack Hendry komt over van de Schotse landskampioen Celtic Glasgow, terwijl Arthur Theate van de beloften van Standard komt.

De 25-jarige Hendry, een centrale verdediger van 1m92, is een jeugdproduct van Celtic. Hij speelde de voorbije jaren op huurbasis in de lagere Engelse afdelingen en werd de voorbije maanden uitgeleend aan het Australische Melbourne City. Hij speelde tussendoor wel al 27 keer voor Celtic, waaronder in de Europa League.

Op zijn palmares staan dan ook twee Schotse titels, twee bekers en een supercup.

Arthur Theate. Foto: RUDY DECLERCK

Theate is een 20-jarige linksback die zonder club zat sinds zijn contract bij Standard afliep. Hij speelde in het verleden ook voor de jeugd van Genk en heeft verschillende caps voor de nationale jeugdelftallen achter zijn naam staan.

De kustploeg haalde eerder al verdediger Theo Ndicka (Lyon B), middenvelder Maxime D’Arpino (Orléans) en aanvaller Marko Kvasina (Mattersburg) naar West-Vlaanderen.