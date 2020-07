Antwerps vierde aanwinst eindelijk gearriveerd: doelman Beiranvand landt in Zaventem­

Hij is er eindelijk geraakt. Alireza Beiranvand (27), de doelman van Persepolis FC en de Iraanse nationale ploeg, is in België geland, klaar om zijn transfer naar Antwerp af te ronden.

Wat was het een soap, vooral voor pers en publiek in Iran. Beiranvand bereikte in januari al een akkoord met Antwerp voor drie jaar (met optie) en zou tijdens de interlandbreak in maart overkomen voor zijn medische tests en handtekening. Maar toen kwam de coronacrisis en zat hij vast in Iran, een van de zwaarst getroffen landen. Ook toen de competities stillagen, geraakte hij niet in ons land. Hij werd telkens tegengehouden door de autoriteiten en ambassade, omdat de grenzen van Europa gesloten waren voor niet-EU-burgers. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Iraanse spelers van Charleroi, die wél naar België konden reizen omdat zij hier al verbleven, kon hij geen geldig visum voorleggen. Intussen bleef Beiranvand trainen bij Persepolis en op 29 juni speelde hij zelfs nog een competitiewedstrijd, maar vanaf 1 juli was duidelijk dat hij niet meer in actie zou komen. Hij kreeg vorige week ook eindelijk groen licht voor zijn vertrek en zo vloog hij vandaag – maandagochtend vroeg – vanuit Teheran naar het Qatarese Doha, en van daaruit naar Zaventem, waar hij rond 14 uur arriveerde.

Beiranvand op het WK 2018 in Rusland, waar hij een penalty van Ronaldo stopte. Foto: BELGAIMAGE

Beiranvand heeft pech dat Jean Butez (25) intussen al bij Antwerp getekend heeft en ingeburgerd is. Maar als hij voor zijn medische tests slaagt en zijn komst geofficialiseerd wordt, kan hij een te duchten concurrent worden voor de Franse doelman. Beiranvand werd tweemaal kampioen met Persepolis en is al enkele jaren de nummer één van Iran – onder meer op het WK 2018, waar hij een penalty van Cristiano Ronaldo stopte. Zijn ex-(bonds)coach Marc Wilmots tipte hem naar eigen zeggen bij Luciano D’Onofrio en loofde hem al in onze krant. Hij noemde hem in één adem met Thibaut Courtois en Simon Mignolet. Dat is misschien wat voorbarig, zeker omdat hij eerst aangepast moet geraken. En het feit dat hij geen/amper Engels kan, zal zijn aanpassing bemoeilijken. Maar de 1 meter 94 grote Beiranvand zal sowieso indruk maken, al was het maar met zijn verre uitworpen, waar hij voor bekend staat.

